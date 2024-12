Anteprima24.it - Furti, raid in tre bar: individuato un bandito, caccia ai complici

Tempo di lettura: < 1 minutoNon solonelle abitazioni, in città scatta anche l’allarme per le rapine delle attività commerciali, in particolare bar.Ben tre i colpi messi a segno dai malviventi nella notte tra martedì e mercoledi, a partire dal centralissimo bari il Bar Mivida, situato ni pressi del Tribunale. Intorno alle tre di notte, un gruppo di malviventi ha sfondato la serranda e forzato una porta d’ingresso laterale, per poi rubare sigarette, gratta&vinci e altri articoli.Nella mattinata l’attività è rimasta chiusa al pubblico per gli ingenti danni subiti e perchè i proprietari stanno quantificando l’ammontare della reva.Un altro colpo con modalità simili è stato messo a segno al Bar- Cornetteria Nottambula che si trova al centro storico e stessa sorte e toccato al bar Impero di via Mancini dove addirittura è stato portato via anche il salvadanaio con le offerte dei clienti.