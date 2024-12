Lettera43.it - Fifa, nessuna sorpresa: ufficiali le sedi dei Mondiali 2030 e 2034

Non ci sono state sorprese nel congresso virtuale della, nel giorno in cui bisognavazzare leche ospiteranno i prossimidi calcio maschili dele del. E dopo mesi di indiscrezioni, i Paesi in cui si giocherà sono stati confermati. Tra sei anni si giocherà il primo Campionato del mondo di calcio nella storia a coinvolgere tre continente: a ospitarlo, infatti, saranno Spagna, Marocco e Portogallo, ma le prime gare si giocheranno in Argentina, Uruguay e Paraguay.Si festeggerà così lo storico compleanno della Coppa del Mondo, che nel 1930 si giocò per la prima volta proprio in Uruguay. Nel, quattro anni più tardi, si tornerà in Medio Oriente: il Mondiale si giocherà in Arabia Saudita. L’ok definitivo era praticamente scontato, visto che non c’erano altri candidati per i rispettivi tornei.