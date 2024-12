Sport.quotidiano.net - Fermana: accordi di rateizzazione debiti e rinnovo per Daniel Perri

Con lache torna in campo per preparare il derby del Riviera delle Palme di domenica prossima, quello appena passato è stato un martedì di notizie ufficiali per il campo ed ufficiose fuori dal campo. Partiamo da queste ultime perché proprio ieri mattina sono state poste le firma suglicon Inps e Credito Sportivo che hanno accettato ladella, andando ad aggiungersi all’Agenzia delle Entrate con cui l’accordo era già stato formalizzato. Tutto finito? Non proprio, perché ora si attende la fumata bianca ovvero l’omologa del Tribunale che a quel punto darà il suo ok definitivo alla questione per abbattere dunque una massa debitoria di circa 4 milioni di euro. Una parte da risolvere in soluzione unica (entro alcuni mesi) e l’altra rateizzabile in sei anni.