Ilfattoquotidiano.it - E se Gianni Morandi fosse diventato un attore drammatico? Nel ’62 Bellocchio gli offrì una chance

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chissà come sarebbe andata se.. Per gli ottant’anni del ragazzo che come me. gli voglio fare questo regalo, un classico If. Non per rovinargli la festa (sono un suo fan se non altro per motivi anagrafici, ma anche per motivi artistici) e neppure per fare la parte dell’anticonformista, quello che alla festa porta il regalo più originale, ma perché la cosa è davvero interessante e divertente.Come sarebbe andata seandata in porto l’idea di quel genio di Marcodi affidare ala parte di Alessandro, il protagonista di I pugni in tasca? La storia non è una delle tante leggende sorte a posteriori nelle rievocazioni degli splendori del cinema italiano, è assolutamente autentica, come testimonia la ricostruzione che lo stessone ha fatto nel corso di un’intervista un festival cinematografico.