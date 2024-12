Isaechia.it - Da Angelina Mango a Sandra Milo e Mahmood, ecco tutte le parole più cercate in Italia su Google nel 2024

Leggi su Isaechia.it

Con l’arrivo di dicembre, arriva puntuale anche la pubblicazione dei wrapper e delle liste.ha da poco reso pubbliche le sue mostrando le ricerche più influenti indell’anno. Vi illustreremo quindi secondo la popolazionena quali sono stati per esempio i personaggi, i cantanti, le canzoni, gli addii e lepiù digitate sul motore di ricerca.Il personaggio più in vista è stata, la vincitrice di Sanremo che si aggiudica anche il primo posto nella categoria dei cantanti più cercati. I suoi brani La Noia e La Rondine sono rispettivamente al secondo e all’ottavo posto della classifica dei testi, che vede in prima posizione Tuta Gold di.L’addio che ha sollevato più interesse è stato quello della celebre, mentre il film più cercato è stato il secondo capitolo di Inside Out.