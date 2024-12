Belve scintille tra Francesca Fagnani e Teo Mammucari | È l’ultima volta vaff****lo!

Leggi su Dayitalianews.com

Teoè sempre stato un personaggio piuttosto fumantino, come dimostra la sua lite piuttosto accesa con Antonio Caprarica nella scorsa edizione di “Ballando con le stelle”. Il conduttore romano ha fatto ancora unafuoco e fiamme, in quest’occasione alla trasmissione “” dievidentemente non ha gradito l’atteggiamento della conduttrice e così, dopo pochi minuti, ha deciso di andarsene sbattendo la porta. Laha comunque mandato in onda l’intervista integrale.La furia di Teocontro: cos’è successo?Laha iniziato l’intervista adandogli del lei, una distanza che il conduttore non ha gradito. La conduttrice gli ha spiegato che era una scelta stilistica del programma, ma la spiegazione non è piaciuta comunque ache ha replicato: “Nel camerino sei tutta carina, poi qua mi dai del lei”.