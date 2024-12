Avengers | Doomsday emergono rumor su piani per i Vendicatori cattivi

Leggi su Cinefilos.it

super i “”Ieri è arrivata la notizia che Chris Evans ha firmato per recitare in. Con il Multiverso in gioco e gli eventi di: Endgame e Deadpool & Wolverine sono ancora freschi nella nostra mente, non possiamo dire con certezza chi l’attore interpreterà. Da tempo, però, si vocifera di un Masters of Evil multiversale nel prossimo film deie lo scooper @MyTimeToShineH si è espresso su X lasciando intendere che il Dottor Destino di Robert Downey Jr. e il personaggio di Evans potrebbero fare squadra come parte di un “”.Potremmo in tal caso vedere Destino arruolare altre varianti malvagie per aiutare la sua causa? Se così fosse, immaginiamo che il Captain HYDRA sia una possibilità molto concreta per Evans.