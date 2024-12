Amica.it - Auguri Gianni Morandi! 80 splendidi anni (con un album in uscita)

Eterno ragazzo, anche davanti a 80 candeline.compie 80l’11 dicembre. E, in occasione del suo compleanno, ha postato sui social una fotografia da ragazzino: «Quanta strada abbiamo fatto!», ha scritto rivolgendosi al giovaneche compare nella foto.TantiIl cantante di Monghidoro, in provincia di Bologna, ha postato su Instagram un’immagine scattata a un concorso musicale, mentre imbraccia una chitarra e si volta verso l’autore dello scatto. Sotto il post, migliaia di commenti di, anche da molti volti noti dello spettacolo. Da Carlo Conti ad Amadeus passando per l’amico Jovanotti, ma anche le presentatrici Caterina Balivo e Roberta Capua.Il nuovo disco80di successi, vissuti a cento all’ora. Per festeggiare il compleanno,il regalo lo fa ai suoi fan: venerdì 13 dicembre uscirà per Epic Records/Sony Music Italy il nuovo disco L’Attrazione, a distanza di un mese dal primo singolo estratto e title track scritto e composto dall’amico e compagno di avventure Jovanotti.