Lanazione.it - Arrivata la nuova strumentazione scientifica di biotecnologie all’Istituto Varchi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 dicembre 2024 – L'arrivo delladiall'I.I.S.di Monteè un motivo di grandissimo orgoglio per tutta la comunità scolastica. Questo importante traguardo, frutto della vittoria al concorso scientifico nazionale “Mad for Science”, come ha ricordato l’istituto, è un riconoscimento tangibile dell'impegno, della passione e della competenza degli studenti e dei docenti. La prof.ssa M. Sorbello e il tecnico M. Miranda, capofila del progetto “Biovalorizzazione delle acque reflue di frantoio con produzione di idrogeno verde”, spiegano il significato di questo risultato. In primo luogo, costituisce un’importante innovazione didattica: lapermetterà di arricchire in modo significativo l'offerta formativa, offrendo agli studenti la possibilità di svolgere attività pratiche e sperimentazioni di laboratorio all'avanguardia nel campo delle