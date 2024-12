Ilfoglio.it - Angela Merkel e la pazienza

Questo è un estratto adattato per il Foglio della puntata del podcast “The Rest is Politics - Leading” con. Benvenuti a “The Rest is Politics - Leading”, con Rory Stewart e con me, che sono Alastair Campbell. Stiamo per intervistare, che è probabilmente la persona più importante della politica europea degli ultimi 30 anni: è al centro di molte cose, al centro della transizione dall’ottimismo degli anni Novanta alla nostra epoca attuale di populismo al potere, ha gestito la crisi finanziaria, l’invasione russa della Crimea, oltre un milione di persone accolte in Germania dopo la crisi dei rifugiati siriani e naturalmente la Brexit. Penso che la sua eredità sarà discussa a lungo nei libri di storia perché ha avuto una leadership più forte di forse chiunque altro nel mondo.