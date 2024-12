Ilfattoquotidiano.it - Anche email, chat Whatsapp ma anche musica in straming e gaming inquinano: “Più ci sono emoji, foto e video e più aumentano le emissioni di Co2”

Assume sempre più centralità, nel 21esimo, la questione relativa al climate change e all’inquinamento ambientale. Calcolare il peso delledi CO2, quindi, assume un’importanza fondamentale per definire l’impatto che l’azione umana ha sul Pianeta. E la transizione digitale, almeno apparentemente, sembrerebbe aver ridotto le, tossiche per l’ambiente, di anidride carbonica.Ma è davvero così? Dipende, sembra essere la risposta degli studiosi. Per scoprirlo bisognerebbe quindi calcolare il peso delledi CO2 relativo all’uso delle apparecchiature elettroniche e degli strumenti online. Basti pensare che una e-mail, scritta velocemente al telefono, genera 0.2 grammi di CO2. Se si passa al PC, magari impiegando una decina di minuti per scriverla, il peso sale a 17 grammi, secondo lo studio effettuato da The Guardian.