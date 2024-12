Ilrestodelcarlino.it - Air Maroc Trophy,. Fazioli avanza

Il circuito Royal Airha richiamato al Golf Club Le Fonti i giocatori dei club bolognesi che hanno provato a qualificarsi per la finale nazionale di Albarella, anticamera di quella internazionale inco. Vi prenderanno parte Andrea, che ha vinto la gara completando le 18 buche da campionato in 81 colpi, e i migliori nelle categorie nette. In prima Gianluca Bosco (34) che si imposto seguito da Fabrizio Bellocchio e Giovanni Bacchi Reggiani, appaiati a quota 31. In seconda prestazione maiuscola di Antonio Moio (40) autore del miglior punteggio netto assoluto e irraggiungibile per Andrea Zanni (37) e Alberto Benassati (36). In terza Franca Roncagli (39) ha ottenuto il successo e il pass per la finale al termine di un testa a testa con Marco Regazzi, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche.