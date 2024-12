Lanazione.it - “Un uomo sapiente e appassionato”. È morto il professor Andrea Granchi

Firenze, 10 dicembre 2024 – Lutto nel mondo dell’arte e della cultura. È, presidente della classe di pittura e vicepresidente dell’Accademia delle Arti del Disegno. Cordoglio dell’Accademia, che in una nota lo ricorda: “Carismatico artista, pittore, film-maker, curatore artistico, docente, ha segnato indelebilmente la cultura figurativa italiana degli ultimi cinquanta anni. È stato tra i più attivi e significativi rappresentanti della stagione dell'avanguardia artistica degli anni Settanta del Novecento, riconosciuto protagonista in Italia e all'estero del cosiddetto "Cinema d'Artista" realizzando lucidi, ironici, perfetti film d’artista, un genere che in Italia ha portato avanti tra i primi.” (Lara Vinca Masini, 1989). Unche ha praticato il dialogo come forma di vita divenendo, per la nostra Accademia, irrinunciabile punto di riferimento per generazioni di Accademici di ogni età, promotore e animatore infaticabile”.