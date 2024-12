Iltempo.it - Trocchia-Giudice, finalmente ascolta la presunta vittima: che succede ora

Ilsi riserva sull'archiviazione del caso. Arriverà nei prossimi giorni la sentenza del gip di Roma, che dovrà decidere se rinviare a giudizio o prosciogliere i giornalisti Nello, del quotidiano Domani, e Sara, ex inviata de La7, la coppia accusata di violenza sessuale di gruppo da una collega. Laha denunciato che la sera del 30 gennaio 2023 i due cronisti l'avrebbero molestata a bordo di un taxi, dopo la festa di compleanno dellain un locale a Trastevere. "Io, Sara e Nello eravamo rimasti d'accordo di ritornare insieme con il taxi. appena si sono chiuse le portiere me li sono ritrovati addosso, prima una poi l'altro", aveva raccontato nella sua denuncia del 2 febbraio 2023, presentata dopo due giorni di dubbi e patimenti, per quello stato di stordimento che la giornalista aveva manifestato nel corso della festa, tanto da convincersi che qualcuno le avesse somministrato droga dello stupro in uno dei cocktail bevuti durante il compleanno.