Trentaseienne perseguita l'ex moglie nonostante i divieti, stop a comunicazione con i familiari

Tempo di lettura: 2 minutiOrdinanza di aggravamento della misura cautelare con il divieto di avvicinamento e dicon la persona offesa e i suoi, oltre che del funzionamento del braccialetto elettronico, per un uomo di 36 anni originario di Agropoli accusato di minacce e stalking nei confronti dellauna donna di 33 anni del Cilento. L’ordinanza è giunta nelle scorse ore a firma del giudice Domenico Valerio Regucci del Tribunale di Vallo della Lucania, in seguito all’ennesima denuncia della vittima, assistita e difesa dall’avvocato Luigi Gaudiano.Dispositivo giunto a seguito delle ultime denunce per le continue pressioni con telefonate anonime continue subite dalla vittima da parte delmarito tramite telefono, incontri causali dinanzi al bar frequentato dalla donna senza che il braccialetto elettronico fosse attivo nelle vicinanze e post sui social con riferimento alla vittima,una sentenza di condanna gravante sul 36enne che ne aveva disposto il divieto di avvicinamento alla exe applicazione del braccialetto elettronico per stalking e molestie.