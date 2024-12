Ilrestodelcarlino.it - Tram, vince il rosso-oro. Lepore: "Non stona . Sarà come IronMan"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

proprioil costume di Iron Man,simpaticamente annuncia il sindaco Matteosui social, ildella Linea rossa. Quindi oro e. Si è chiuso domenica il sondaggio pubblico rivolti ai cittadini, in cui si chiedeva loro di votare la livrea del mezzo che solcherà le nostre strade, da Borgo Panigale – passando per il centro storico – alla facoltà di Agraria. Vincitrice, anche se con pochi punti di scarto, la proposta A, intitolata ‘Identità tradizione, nobiltà e prestigio’. Il Comune infatti fa sapere che su quasi trentamila preferenze (29.134 per la precisione), il primo look ha totalizzato 14.693 voti contro i 14.233 della proposta B, dal nome ‘Bologna Il’, con una differenza ridotta, di soli 460 voti. In più, altre 208 persone hanno partecipato al sondaggio, senza però selezionare alcuna scelta.