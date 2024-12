Biccy.it - Tony Effe fa una previsione: chi vincerà il Festival di Sanremo 2025

In attesa delle previsioni degli scommettitori e dei critici musicali, uno dei cantanti più chiacchierati diha rivelato chi secondo luiilieri ha rilasciato un nuovo brano, Pezzi da Cento, e nel testo ha fatto una predizione alla Otelma. Secondo il rapper a trionfare sarà una sua collega e amica. Perad alzare il leoncino d’oro sarà Gaia: “Metto cinquanta K sulla vittoria di Gaia, Cinquanta mila”. La cantante ha ascoltato il pezzo e ha risposto su Instagram: “Tocchiamo ferro!”.: Pezzi da 100, il testo.Nasci piangendo, muori piangendoMetà lo metto in banca e l’altro lo spendoVado all’inferno, entro ridendoE vediamo chi è il diavolo adessoPiù soldi, più infami (Più infami)Cavallini come un Ferrari, ah, sehNasci piangendo, muori piangendoMetà lo metto in banca e l’altro lo spendoTutto in pezzi da cento (Go, go, go, go)Non mangio grassi, levo sempre il tuorlo dalle uovaIl mio amico non è gay, vende polvere rosaVado all’Ariston, faccio felice mamma (Seh)Metto cinquanta K sulla vittoria di Gaia (Cinquanta mila)Italiano, tutto Gucci come Sinner (Tutto Gucci)A Natale le compro la borsa e il filler (Seh, seh)Non voglio che sia triste, per lei potrei fare il killer (Okay)Sorpresa nelle p*lle come nell’ovetto Kinder (Grr-pow)Sono l’uomo dell’anno (Sì), caricatore full (Sì)Lei la chiamo “mon amour” (Sì), mangio pasta, no cuscus (Sì, sì)fa soldi, la mucca fa “mu”Sto troppo in alto, fatico a scendere giùNasci piangendo, muori piangendoMetà lo metto in banca e l’altro lo spendoVado all’inferno, entro ridendoE vediamo chi è il diavolo adessoPiù soldi, più infami (Più infami)Cavallini come un Ferrari, ah, sehNasci piangendo, muori piangendoMetà lo metto in banca e l’altro lo spendoTutto in pezzi da cento (Ah)Nasci piangendo, muori piangendoMetà lo metto in banca e l’altro lo spendoVado all’inferno, entro ridendoE vediamo chi è il diavolo adessoPiù soldi, più infami (Più infami)Cavallini come un Ferrari, ah, sehNasci piangendo, muori piangendoMetà lo metto in banca e l’altro lo spendoTutto in pezzi da centofan dila vittoria di Gaia è data a 25 quindi fate vincere 1.