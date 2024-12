Sport.quotidiano.net - Si fermano le capoliste. Russi trionfa nel derby

DR 1 Cadono entrambe le regine del girone. La capolista Lusa Basket Massa Lombarda perde 73-82 (20-17; 38-31; 63-60) in casa con i Tigers Villanova e anche la Raggisolaris Academy cade davanti al proprio pubblico cedendo 47-58 (11-17; 19-31; 34-44) all’Aics Forlì. Non sono scesi in campo gli Aviators Lugo che hanno avuto il turno di riposo. Nella prossima giornata, Massa Lombarda giocherà venerdì alle 21 a Riccione, mentre sabato toccherà alla Raggisolaris Academy, di scena alle 20.30 a Castel San Pietro, e a Lugo che alle 19 ospiterà l’International Imola. Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 5, Colombo 12, Spinosa A. 11, Spinosa L., Dalla Malva, Caroli 15, Rivola, Castelli 3, Fabiani 22, Ciadini 5. All.: Solaroli Baroncini F. Il tabellino di Faenza: Garavini 8, Naccari 11, Merendi, Dellachiesa, Verna ne, Sirri 9, Ravaioli 9, Gorgati, Lanza ne, Camparevic 5, Lazzari 3, Bendandi 2.