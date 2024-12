Nerdpool.it - Secret Level 1×02 – Tutto quello che c’è da sapere su Dungeons & Dragons

Prime Video ha finalmente rilasciato i primi due episodi di, la nuova serie antologica ideata da Tim Miller e prodotta da Amazon MGM Studios e Blur Studio. Il team di Blur Studio (gli stessi creatori di Love, Death; Robots assieme a Miller) sono pronti a tornare nel mondo dell’animazione per raccontare 15 nuove storie che rappresentano porte d’ingresso verso nuove avventure, capaci di sbloccare mondi entusiasmanti e ispirati dai più amati classici tra i videogames. Ora, avete appena terminato la visione del secondo episodio e non avete mai sentito parlare di? Questo è l’articolo che fa per voi!La nascita dinasce come un originale gioco di ruolo da tavolo. Venne pubblicato per la prima volta nel 1974 dalla TSR (Tactical Studies Rules) e il fondatore di TSR, Gary Gygax, basò il sistema di gioco sul sistema di combattimento per miniature di TSR, Chainmail.