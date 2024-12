Nerdpool.it - Secret Level 1×01 – tutto quello che c’è da sapere su Sifu

Leggi su Nerdpool.it

Prime Video ha finalmente rilasciato il primo episodio di, la nuova serie antologica ideata da Tim Miller e prodotta da Amazon MGM Studios e Blur Studio. Il team di Blur Studio (gli stessi creatori di Love, Death & Robots assieme a Miller) sono pronti a tornare nel mondo dell’animazione per raccontare 15 nuove storie che rappresentano porte d’ingresso verso nuove avventure, capaci di sbloccare mondi entusiasmanti e ispirati dai più amati classici tra i videogames. Ora, avete appena terminato la visione del primo episodio e non avete mai sentito parlare di? Questo è l’articolo che fa per voi!La storia diracconta la classica storia di vendetta per antonomasia. Il giovane (almeno all’inizio) protagonista di questa furiosa avventura, decide di mettersi sulle tracce dell’organizzazione che ha ucciso tutta la sua famiglia, così da regolare i conti una volta per tutte.