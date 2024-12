Iodonna.it - Ristoranti deluxe e bistrot creativi, lounge bar, deliziose gastronomie, piccole pasticcerie. Nuovi e/o di tendenza. A Milano, Brescia, Torino, Firenze, Roma, Chieti, Napoli.

Indirizzi da provare: il nuovo ristorante di uno chef bistellato e il "tavolo degli amici" apparecchiato in cucina da un egregio collega. Il caffè-pasticceria che converte le brioche col tuppo in panini gourmet. Il ristorante armoniosamente kaiseki, quello che cuoce la lasagna sulla brace, quello che "fonde e basta" (tripudio di raclette e fondue). Due giapponesi ae l'osteria-salotto buono delno che ci regala tre ricette per casa. E poi, i locali didegli hotele una mensa "green" alla portata di tutti. Segnalazione in breve di venti indirizzi diversissimi tra loro, da, da, a. Per regalarsi una sera di festa personale non solo, ma anche, a Natale. Indirizzi da provare aUovodiseppiaLa Sicilia poetica e autentica di chef Pino Cuttaia ha un nuovo indirizzo molto lifestyle a Porta Nuova, il-ristorante Uovodiseppia