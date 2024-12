Premio Donne per Napoli da Lucia Annibali a Francesca Pascale | ecco tutti i riconoscimenti

Leggi su Ildenaro.it

Torna ilper” – Carpisa Yamamay Miriade, ideato nove anni fa dall’imprenditore Raffaele Carlino, presidente di Carpisa e Miriade, insieme con il giornalista Lorenzo Crea direttore artistico della manifestazione. La cerimonia di premiazione (serata ad inviti, già sold-out) che sarà condotta da Mariasole Pollio, è in programma giovedì 12 dicembre (ore 19,30) al Teatro Posillipo di. Il riconoscimento intende premiare le– partenopee e non – che si sono impegnate a vario titolo per la città didando lustro a quest’ultima in vari settori, dalle Istituzioni (sezione intitolata alla memoria della senatrice Graziella Pagano) al Giornalismo, dalla Cultura all’Università e alla Ricerca scientifica, dallo Sport all’Imprenditoria e al Sociale, passando per Moda e Spettacolo con Musica, Cinema, Tv, Radio e Teatro.