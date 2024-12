Bergamonews.it - “Pace e guerra: promuovere un impegno concreto”: in UniBg un concerto-conferenza per stimolare la riflessione

Bergamo. Si terrà mercoledì 11 dicembre all’Auditorium di First Campus (via S. Antonino, 8, Bergamo), nell’ambito dei progetti di Public Engagement d’Ateneo, “”, iniziativa organizzata dall’Università degli studi di Bergamo con l’obiettivo dilae il coinvolgimento di studenti e cittadinanza in merito alla presenza, sempre più vasta e mortale, dellaarmata (e non solo) sul pianeta.Il format adottato è quello del, un dialogo tra linguaggi diversi che connettono impianto riflessivo con tessitura emotiva: canzoni cantautorali eseguite da una band di musicisti professionisti si intrecciano ad argomenti, narrazioni, versi di donne.I testi saranno letti da Cristiana Ottaviano, docente di Sociologia della cultura nel Dipartimento di Scienze umane di; introdurranno la performance Marzia Marchesi, assessora del Comune di Bergamo e la docente universitaria.