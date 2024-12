Napolipiu.com - Napoli, Kvara si ferma. Neres, Ngonge, Raspadori: chi gioca?

Leggi su Napolipiu.com

si: chi?">L’infortunio del georgiano apre il ballottaggio per la fascia sinistra: il brasiliano ex Benfica in pole position per la maglia da titolare.Ilperde Khvichatskhelia e Antonio Conte deve ridisegnare l’attacco azzurro. L’infortunio del georgiano, arrivato nel peggiore dei momenti dopo le due sconfitte consecutive, costringe il tecnico salentino a valutare attentamente le alternative a disposizione.In pole position per una maglia da titolare c’è David. Il brasiliano ex Benfica rappresenta la soluzione più naturale, con quindici presenze stagionali all’attivo condite da 2 reti e 5 assist in 394 minuti. Nonostante sia un mancino naturale che predilige la fascia destra, Conte lo ha già testato come esterno sinistro nelle rotazioni contskhelia.