Morte di Ramy, due carabinieri indagati: "Hanno fatto cancellare un video"

Milano, 10 dicembre 2024 – Favoreggiamento personale e depistaggio. Di questo sono accusati duedel Radiomobile, i cui nomi si sono aggiunti a quello del vicebrigadiere del pronto intervento già indagato per concorso nell’omicidio stradale diElgaml, morto alle 4 del 24 novembre nello schianto in via Ripamonti del TMax guidato dall’amico Fares Bouzidi al termine di un inseguimento iniziato otto chilometri prima in viale Monte Grappa. Il nodo delIl filone, parallelo a quello che sta scandagliando la dinamica dello scontro tra i due veicoli, è legato alla presunta cancellazione di unregistrato con lo smartphone da un testimone oculare, che, sentito nei giorni scorsi dalla Procura, ha dichiarato di aver assistito in diretta alle fasi finali dell’inseguimento e di aver ripreso tutto con il cellulare; poco dopo, i dueoragli avrebbero imposto di eliminarlo dalla memoria, senza neppure vedere cosa avesse immortalato in quei fotogrammi.