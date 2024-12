Inter-news.it - Milojevic (Stella Rossa): «Inter e Milan diverse! Avremo un ricordo»

Leggi su Inter-news.it

L’allenatore della, ha risposto al paragone tra. Domani serbi avversari dei rossoneri.DUE SQUADRE– Se oggi l’è impegnata in Germania contro il Bayer Leverkusen (clicca QUI per le formazioni ufficiali), domani toccherà ai cugini delcontro laa San Siro. In conferenza stampa, Vladan, tecnico dei serbi, ha risposto così alla domanda sul paragone tra le due squadreesi: «Ilè molto diverso dall’. Giochiamo qua di nuovo a San Siro, lo conosciamo, ma non so se questo sarà un vantaggio. Per ogni partita sono decisivi gli stessi dettagli: motivazione, diminuire gli errori, soprattutto contro grandi club del genere, un fallo, un corner. Tutto conta. Tra qualche anno ci ricorderemo di questo momento: abbiamo giocato contro il grandecome abbiamo giocato come la grande».