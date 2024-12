Notizie.com - Milleproroghe, multe annullate ai no-Vax e contratti a tempo: tutte le novità del decreto

Leggi su Notizie.com

Ieri, 9 dicembre, il Consiglio dei Ministri si è trovato per discutere ilin vista del 2025. È il consueto appuntamento per spostare i termini di norme e versamenti.Il provvedimento è decisamente più snello del passato e approvato grazie a un anticipo che non era stato mai registrato prima rispetto alla fine dell’ano in corsa.ai no-Vax eledel(ANSA) Notizie.comTra lepiù sostanziali e chiacchierate c’è quella dell’annullamento delleda 100 euro contro chi non aveva risposto all’obbligo vaccinale durante la pandemia da Coronavirus. È stato però specificato che non ci sarà rimborso per chi aveva pagato già la sanzione anche se precedentemente era stato ipotizzato il contrario.Sono numerose anche le proroghe legate al settore pubblico come per esempio quella di quattro mesi, precisamente dal 31 dicembre al 30 aprile, dello scudo erariale.