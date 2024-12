Napolipiu.com - Marino: “Napoli favorito per lo scudetto con questi due rinforzi”

Leggi su Napolipiu.com

: “per locondue”">L’ex dirigente azzurro ha analizzato il momento della squadra e le prospettive per la sessione di mercato di gennaio.Con l’Atalanta sorprendentemente in testa alla classifica dopo quindici giornate, Pierpaoloha condiviso la sua analisi sul momento dele sulle prospettive future. L’ex dirigente azzurro, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, vede ancora ampi margini di miglioramento per la squadra partenopea.“Se ilprenderà i giustia gennaio potrebbe essere. Non ha ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità”, ha dichiarato, sottolineando poi le priorità di mercato: “Mi aspetto qualcosa in attacco: lo score dei gol è deficitario. Ci sono attaccanti importanti che non trovano minutaggio.