Liberoquotidiano.it - Manovra: Fratoianni, 'record spese militari, è ora di invertire rotta'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Mai come oggi nel mondo il diritto internazionale e i diritti umani sono travolti e umiliati e quanto accade nella scena mediorientale con il genocidio in corso a Gaza la guerra in Libano lo confermano ora dopo ora di fronte all'immobilismo della comunità internazionale che risponde solo in un modo: aumentando la spesa militare e consegnando il futuro di tutti noi ad un mondo nel quale i conflitti siano risolti normalmente attraverso l'uso della forza militare". Lo afferma Nicoladi Avs intervenendo al presidio 'Ferma il riarmo' organizzato a Roma in piazza Capranica nei pressi di Montecitorio dalla rete delle associazioni pacifiste italiane."E questo accade mentre - prosegue il leader di SI - la spesa militare raggiunge cifre mai raggiunte prima, un quantità di risorse pubbliche che dovrebbero e potrebbero essere investite in ben altri settori determinanti per la vita delle persone.