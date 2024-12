Formiche.net - Ma quanti sono i federatori del Centro? Il commento di Merlo

In transatlantico – cioè nello storico corridoio dei “passi perduti” della Camera dei Deputati – circola una battuta feroce ma anche divertente. Ovvero, nel pianeta composito ed articolato del cosiddetto“cipiùche consensi”. Eettivamente, e al di là della provocazione, è abbastanza evidente che idi quest’area politica crescono e si moltiplicano come funghi mentre i consensi dei rispettivi partiti o languono osempre in attesa di decollare.È un fenomeno, questo, che avviene in forme diverse negli schieramenti politici maggioritari. Se, per entrare nel merito, nel campo dell’attuale coalizione di governo c’è un partito dichiaratamente ed esplicitamente centrista e moderato come Forza Italia e affiancato dal piccolo movimento di Lupi, è nel campo delsinistra che si registra questa moltiplicazione esponenziale di aspirantie di sigle.