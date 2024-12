Lanotiziagiornale.it - Legge sull’aborto, la relazione è in ritardo ma non è una svista

Il governo Meloni continua ad avere unacomplicata con l’aborto. Ilaccumulato sullaannuale relativa all’applicazione della194 del 1978 appare emblematico. Lastabilisce che ogni anno, entro febbraio, il Ministero della Salute presenti al Parlamento un quadro aggiornato sull’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Italia. Quest’anno, laè arrivata con nove mesi die priva di dati essenziali. Non un semplice errore tecnico, ma una scelta che alimenta dubbi sulla volontà politica di affrontare seriamente il tema.Unasotto attacco per via burocraticaLaè l’unico strumento istituzionale che permette di monitorare l’applicazione della. Omettere tabelle fondamentali come quelle sugli obiettori di coscienza e sui centri in cui si pratica l’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) equivale a occultare la realtà.