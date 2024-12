Lanazione.it - Lastra a Signa, la campagna di Alia contro l’abbandono dei rifiuti

(Firenze), 10 dicembre 2024 - Via di Sotto davanti alle scuole medie, Lungarno Buozzi a Ponte a, via del Pollaiolo (località Marliano) sono le zone dove questa mattina si sono concentrate le azioni di ‘guerrilla marketing’ a, per sensibilizzare i cittadinidei. L’iniziativa, inserita nelladi comunicazione dipp, è diMultiutility che, accanto ad azioni che promuovono nuovi servizi di pulizia e coinvolgimento dei cittadini, pensa anche a strategie di comunicazione originali, che partono dal basso e che puntano a responsabilizzare gli utenti nella collaborazione e nella segnalazione di comportamenti non corretti. In questo caso l’obiettivo è contrastare il fenomeno deldi, anche grazie all’apposizione di fascette adesive gialle e nere con una scritta che avvisa i passanti del fatto che queisaranno presto rimossi.