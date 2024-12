Linkiesta.it - La sostenibile leggerezza delle bottiglie made in Sicilia

Leggi su Linkiesta.it

«Per vivere, come per nuotare, va meglio chi è più privo di pesi, perché anche nella tempesta della vita umana le cose leggere servono a sostenere, quelle pesanti a far affondare». Scomodare Apuleio per raccontare l’evoluzione nel mondo del vino potrebbe sembrare esagerato, ma in un momento difficile per questo mercato è proprio lala cifra di uno dei progetti nati in connessione con le azioni lungimiranti della Fondazione SOStain.Il programma di sostenibilità per la vitivinicoltura in– promosso, attraverso la Fondazione dal Consorzio Vini Doce da Assovini– è stato infatti il volano per l’avvio di una produzione dicento per centoinda parte di O-I Glass, tra i leader mondiali nella produzione di packaging in vetro.LadelinIl progetto “100%” di fatto apre una finestra interessante sulla grande flessibilità del vetro e dunque sulla possibilità di tagliare in maniera significativa emissioni e impatto della produzione vinicola sull’ambiente.