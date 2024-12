Amica.it - Il regalo di Natale perfetto sotto i 50 euro? Si può fare! Tra candele griffate, pull divertenti, bijoux festivi

Un, per essere un buon, non deve essere necessariamente costoso. Un buondeve essere “pensato”. Non bisogna agire d’impulso, meglio riflettere bene sulle caratteristiche della persona a cui lo regaliamo. Di questi tempi poi, in cui è meglio non esagerare con le spese, ha più senso ed è più apprezzato unfatto con il cuore e il cervello, che sia veramente giusto per chi lo riceve.Proprio per questo abbiamo messo insieme una shopping list di regali economici, con un tetto massimo, 50. Tutti sfiziosi,e ad alto tasso di glam, dedicati all’amica del cuore, al fidanzato, alla mamma, alla sorella.Campagna didi American VIntageL’abito delle feste GUARDA LE FOTORegali dia poco prezzo per lei e lui Cosa c’è di più classico del colore rosso a? È allegro, festaiolo, sorprendente.