Elmas scudetto o scherzetto i riti propiziatori di Tuttosport

"Elmas, scudetto o scherzetto" titola Tuttosport che al nordmacedone dedica una pagina e si augura che segni un gol alla sua ex squadra. Ecco cosa scrive Tuttosport: Ieri pomeriggio, quando ha lasciato il Filadelfia assieme ai suoi compagni per cominciare il viaggio verso Napoli, era emozionato, ma nello stesso tempo molto carico. Essì, perché Eljif Elmas torna da avversario nella città in cui ha vissuto 5 anni e contro la squadra che gli ha regalato le soddisfazioni maggiori, addirittura uno scudetto. E così, dal titolo vinto con Spalletti, diventa ora un incubo per i tifosi azzurri che sognano lo scudetto. Elmas al Torino in nove partite ha realizzato 4 gol. È, per rendere l'idea, il giocatore di Vanoli che tira di più, il più tecnico, e l'ha subito dimostrato prendendo il gruppo per mano nei momenti più difficili.

