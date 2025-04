Iran dietro l’inferno al porto di Bandar Abbas potrebbe esserci il perclorato di sodio In rete nuove immagini dell’esplosione – Il video

perclorato di sodio, un componente fondamentale del combustibile solido per missili, all’origine della grande esplosione e del successivo incendio di ieri nel porto di Shahid Rajaee, nella città di Bandar Abbas, nella provincia dell’Iran meridionale di Hormozgan, che finora ha causato 25 morti e almeno 800 feriti. A parlarne al New York Times, in condizione di anonimato, una fonte legata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran. L’agenzia di stampa statale Irna, citando un funzionario, aveva dichiarato genericamente che l’esplosione è stata probabilmente innescata da contenitori di sostanze chimiche, senza però precisare quali. La causa della loro detonazione non è chiara, ma le autorità Iraniane non hanno suggerito che si sia trattato di sabotaggio o di un attacco deliberato. Leggi su Open.online Sarebbe ildi, un componente fondamentale del combustibile solido per missili, all’origine della grande esplosione e del successivo incendio di ieri neldi Shahid Rajaee, nella città di, nella provincia dell’meridionale di Hormozgan, che finora ha causato 25 morti e almeno 800 feriti. A parlarne al New York Times, in condizione di anonimato, una fonte legata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’. L’agenzia di stampa statale Irna, citando un funzionario, aveva dichiarato genericamente che l’esplosione è stata probabilmente innescata da contenitori di sostanze chimiche, senza però precisare quali. La causa della loro detonazione non è chiara, ma le autoritàiane non hanno suggerito che si sia trattato di sabotaggio o di un attacco deliberato.

Approfondimenti da altre fonti

Porto umiliato dal Benfica e a rischio Champions: cosa c'è dietro al fallimento di Villas Boas - C`è un club nobile del calcio europeo in piena crisi: si tratta del Porto. Costruito per vincere, ha fallito quasi tutti gli obiettivi: è... 🔗calciomercato.com

Inferno e abusi dietro le sbarre. Stupri in carcere, scatta l’allarme: "È la causa del 20% dei suicidi" - "Il caso di violenza sessuale in carcere a Monza ha “scoperchiato” una situazione che noi denunciamo da anni e di cui nessuno vuole parlare: sono centinaia, ogni anno, i casi di violenze sessuali, sopraffazioni, umiliazioni subìte da compagni di cella nei penitenziari come negli istituti per minori. Le conseguenze per i detenuti che subiscono la violenza sono devastanti specie a livello psichico sino a suicidi e tentativi di suicidio, oltre a varie forme di autolesionismo". 🔗ilgiorno.it

Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti - Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'esplosione non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo del porto di Rajaishahr. 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Missili di Teheran su Israele. Guerra regionale più vicina; IRAN Teheran: disordini e proteste per l’uccisione di uno studente universitario; Marjan Jamali, in fuga dall’Iran trova l’inferno in Italia «; IRAN Teheran a rischio ‘inverno demografico’: popolazione dimezzata a fine secolo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Terribile esplosione in un porto in Iran: 18 vittime ed 800 feriti - E’ salito a 18 il bilancio dei morti nell’esplosione al porto di Shahid Rajaee, nell’Iran meridionale. Lo ha reso noto la televisione di stato iraniana. 🔗gazzettadelsud.it

Esplosione in un porto in Iran, salgono i morti: almeno 18, oltre 800 i feriti - L'esplosione avvenuta ieri nel più grande porto commerciale dell'Iran, a Bandar Abbas, ha causato almeno 18 morti e 800 feriti, secondo un nuovo bilancio rivisto al rialzo, comunicato dalla ... 🔗unionesarda.it

Esplosione nel porto di Shahid Rajaee in Iran, nube chimica alta decine di metri: 8 morti e più di 700 feriti - Nel porto di Shahid Rajaee, sul golfo persico in Iran, si è verificata un’enorme esplosione causata da sostanze chimiche stoccate male all'interno della struttura ... 🔗virgilio.it