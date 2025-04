Mercato Inter | ecco la nuova e clamorosa idea per il post Taremi Gli emissari nerazzurri seguiranno quella partita di Serie A

Mateo Pellegrino è finito nel mirino dell'Inter, che sta valutando rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il giovane argentino, già osservato dal Bologna, ha attirato l'attenzione della dirigenza .

Mercato Inter, Frattesi pronto ai saluti: nuova destinazione in Serie A - Autore del gol del raddoppio dell’Inter, Frattesi resta al centro dei rumors di mercato: in estate cambia aria. L’Inter riesce a battere l’Udinese davanti ai suoi tifosi e a consolidare il primato della classifica di Serie A, giunta ormai agli sgoccioli. Non è mai semplice per una squadra riuscire a riconfermarsi, soprattutto se in questa stagione le insidie sono state parecchie. Eppure Napoli, Atalanta e Juventus su tutte hanno dimostrato di non essere ancora all’altezza dei nerazzurri, che a maggio potrebbero alzare la coppa del 21esimo Scudetto, siglando la doppietta con la passata ... 🔗rompipallone.it

Frattesi, l’Inter cambia le carte in tavola sul mercato: da possibile partente a pilastro? Ecco l’indiscrezione - Frattesi, l’infortunio di Zielinski cambia i piani sul mercato? Prima il centrocampista dell’Inter era vicino all’addio, ma ora… Uno dei punti interrogativi in casa Inter è sicuramente quello di Frattesi: da partente a possibile pilastro nerazzurro considerando l’infortunio di Zielinski. Ecco il rapporto del Corriere dello Sport. FRATTESI INTER – «Uno dei titolarissimi a rimanere a […] 🔗calcionews24.com

Infortunio Darmian, nuova tegola per l’Inter: ecco l’esito degli esami strumentali! Il comunicato del club - di RedazioneInfortunio Darmian, nuova tegola per l’Inter: ecco l’esito degli esami strumentali! Il comunicato del club nerazzurro sulle sue condizioni L’infortunio rimediato da Matteo Darmian dopo poco più di 20 minuti di gioco è stata l’unica nota stonata nel successo ottenuto martedì dall’Inter in Coppa Italia contro la Lazio. Il problema muscolare rimediato da Darmian si somma agli infortuni di Zalewski e Carlos Augusto, e certifica lo stato d’emergenza per gli esterni a disposizione di Inzaghi (che restano soltanto Dimarco e Dumfries). 🔗internews24.com

Inter, sei addii in vista: chi rischia davvero di lasciare Milano? - L’Inter si prepara ad un mercato estivo ricco di sorprese: sei giocatori potrebbero salutare: ecco di chi si tratta. In casa Inter si respira un’aria di incertezze, specialmente riguardo a quei giocat ... 🔗msn.com

Mercato Inter, Frattesi ai saluti: pronto un clamoroso scambio! - Davide Frattesi verso l’addio: il centrocampista dell’Inter rientra in uno scambio a sorpresa con un club di Serie A. È un’Inter rabbiosa e con un grande senso di rivalsa quella che si proietta sulla ... 🔗informazione.it

Inter, offerta choc per Inzaghi: ecco il sostituto - Nuove sirene di mercato per Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che a fine stagione potrebbe salutare per volare in Arabia Saudita ... 🔗spaziointer.it