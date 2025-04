Bocchino sul Nove | Io antifascista? Non mi intruppo con i violenti del 25 aprile Carofiglio | La risposta è sì o no

Nove) a Italo Bocchino che, a domanda diretta del conduttore Luca Sommi ha risposto: "Io abbraccio tutti i valori dell'antifascismo e tutti i valori di coloro che combatterono per liberare l'Italia dal nazifascismo. – ha premesso – Cosa ben diversa, ovviamente dal fare dell'antifascismo una professione militante". L'argomentazione è caduta subito sui cortei del 25 aprile che, secondo il direttore editoriale del Secolo d'Italia sono composti da "violenti": "Io, ad esempio non potrei partecipare al corteo del 25 aprile – ha detto – perché mi rendo conto che persone non gradite non potrebbero partecipare a una manifestazione di parte dove la Brigata ebraica viene aggredita (in realtà ci sono state contestazioni e fischi a Milano, ndr), viene cacciata spesso".

