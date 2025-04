Thunderbolts* un video backstage Marvel piuttosto movimentato

Thunderbolts*, il nuovo cinecomic corale Marvel Studios, al cinema dal 30 aprile. Poche controfigure, molti lividi e molto caos! Florence Pugh non scherza. Comingsoon.it - Thunderbolts*, un video backstage Marvel piuttosto movimentato Leggi su Comingsoon.it Vi mostriamo una featurette sulla lavorazione di, il nuovo cinecomic coraleStudios, al cinema dal 30 aprile. Poche controfigure, molti lividi e molto caos! Florence Pugh non scherza.

«Aspettiamo il capitano…». Scattano Totti e Del Piero chiamati da Giusy Meloni: la trovata della Marvel per il nuovo film – Il video - «Siamo in attesa che arrivi il capitano, c’è grande fermento, ma ancora non si è presentato», annuncia il volto di DAZN Giusy Meloni dallo Stadio Olimpico di Roma. A osservare la scena trasmessa in tv, ci sono Francesco Totti e Alessandro del Piero. Le leggende di Roma e Juventus non ci pensano un secondo. Si alzano in piedi e iniziano la corsa verso lo stadio della capitale. «Che stai facendo?», chiede Totti a Del Piero. 🔗open.online

Mister Movie | Thunderbolts nuovo Trailer italiano del Super Bowl, il Film Marvel Debutta il 30 Aprile 2025 - Un Nuovo Trailer e Poster per Thunderbolts al Super Bowl Il Super Bowl ha regalato agli appassionati del Marvel Cinematic Universe un’anteprima esclusiva del tanto atteso Thunderbolts, con il rilascio del nuovo trailer ufficiale e un poster che anticipano l’arrivo nei cinema. La pellicola, che segna l’ingresso di una nuova banda di disadattati nel MCU, arriverà nelle sale italiane il 30 aprile 2025. 🔗mistermovie.it

Thunderbolts* | Gli stunt del cast nel nuovo video - I Marvel Studios hanno diffuso in rete una speciale featurette che mostra gli stunt di Thunderbolts*, il nuovo film Marvel. 🔗universalmovies.it

Thunderbolts*, Florence Pugh senza controfigura in una scena e in un videobackstage - I Thunderbolts della Marvel arrivano al cinema dal 30 aprile. Possiamo ammirare già una sequenza d'azione in cui Yelena affronta un salto pericolosissimo. I Marvel Studios hanno pubblicato anche un di ... 🔗informazione.it

Thunderbolts*: i dettagli della folle scena dopo i titoli di coda sono trapelati in rete [SPOILER] - Scene post-credits o no? I dettagli dei titoli di coda del cinecomic Marvel, in arrivo nei cinema italiani a partire dal 30 aprile, sarebbero trapelati sul web dopo l'anteprima mondiale del film tenut ... 🔗msn.com