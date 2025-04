Sogno Ancelotti? Non per la Roma | l’emissario a Siviglia per l’accordo col Brasile

Roma in questa giornata, come è giusto che sia per una squadra che non può prescindere dalla vittoria in quel di San Siro se vuole ancora sperare nel 4° posto. Ovvio però che, ad un mese dal termine della stagione, tanti temi extra campo esigono risposte, da il nodo rinnovo di Svilar ad un post Ranieri che non è ancora stato rivelato. I nomi si sono sprecati in questo periodo, dai più verosimili a sogni del calibro di Carlo Ancelotti, nella speranza che il passato giallorosso potesse avere un peso nelle scelte future.Meglio svegliarsi però, perché trattasi di un’illusione destinata a rimanere tale. Il futuro da ct del Brasile sta prendendo sempre più forma, e non solo per il rischio di non portare neanche un trofeo nella bacheca del Real Madrid quest’anno. Sololaroma.it - Sogno Ancelotti? Non per la Roma: l’emissario a Siviglia per l’accordo col Brasile Leggi su Sololaroma.it Solo l’Inter nella testa dellain questa giornata, come è giusto che sia per una squadra che non può prescindere dalla vittoria in quel di San Siro se vuole ancora sperare nel 4° posto. Ovvio però che, ad un mese dal termine della stagione, tanti temi extra campo esigono risposte, da il nodo rinnovo di Svilar ad un post Ranieri che non è ancora stato rivelato. I nomi si sono sprecati in questo periodo, dai più verosimili a sogni del calibro di Carlo, nella speranza che il passato giallorosso potesse avere un peso nelle scelte future.Meglio svegliarsi però, perché trattasi di un’illusione destinata a rimanere tale. Il futuro da ct delsta prendendo sempre più forma, e non solo per il rischio di non portare neanche un trofeo nella bacheca del Real Madrid quest’anno.

