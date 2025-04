Terremoto di magnitudo 2 2 lungo la costa garganica

Terremoto di magnitudo ML 2.0 è stato avvertito alle 6.43 di oggi, 27 aprile 2025 lungo la costa garganica. La scossa è stata registrata dalla Sala Sismica INGV di Roma, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9700, 15.5598 a una profondità di 8 km. L'epicentro è stato localizzato in mare.

