Futuro Ancelotti | sconfitte critiche e addio | c’è l’annuncio

Ancelotti mai stato così vicino all’addioLa sconfitta di ieri sera contro il Barcellona in Coppa del Re, porterà quasi sicuramente il Real Madrid a chiudere la stagione con zero competizioni vinte tra quelle principali, con buona pace per la Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale FIFA. La Liga è ancora in gioco, ma il Barça è a +4 dai Blancos a cinque giornate dal termine e con lo scontro diretto in casa dei catalani a metà maggio.Real Madrid, sconfitta cocente: Ancelotti ai salutiIl Real Madrid di Carlo Ancelotti ieri ha subito una rovinosa sconfitta in finale della coppa nazionale. Dopo aver subito l’1-0 di Pedri e il dominio territoriale nel primo tempo da parte del Barcellona, i Blancos hanno ribaltato la sfida con le reti di Mbappé su calcio di punizione e di Tchouameni sugli sviluppi di calcio d’angolo. Rompipallone.it - Futuro Ancelotti: sconfitte, critiche e addio: c’è l’annuncio Leggi su Rompipallone.it Il Real Madrid perde anche la Copa del Rey contro il Barcellona:mai stato così vicino all’La sconfitta di ieri sera contro il Barcellona in Coppa del Re, porterà quasi sicuramente il Real Madrid a chiudere la stagione con zero competizioni vinte tra quelle principali, con buona pace per la Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale FIFA. La Liga è ancora in gioco, ma il Barça è a +4 dai Blancos a cinque giornate dal termine e con lo scontro diretto in casa dei catalani a metà maggio.Real Madrid, sconfitta cocente:ai salutiIl Real Madrid di Carloieri ha subito una rovinosa sconfitta in finale della coppa nazionale. Dopo aver subito l’1-0 di Pedri e il dominio territoriale nel primo tempo da parte del Barcellona, i Blancos hanno ribaltato la sfida con le reti di Mbappé su calcio di punizione e di Tchouameni sugli sviluppi di calcio d’angolo.

