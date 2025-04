Addio a Jair da Costa leggenda della Grande Inter

Jair da Costa, storico attaccante dell’Inter e della nazionale brasiliana, è morto all’età di 84 anni. L’ex fuoriclasse, protagonista assoluto degli anni d’oro della squadra nerazzurra, si è spento a Osasco, nei pressi di San Paolo. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla Confederazione calcistica brasiliana sabato, senza però fornire ulteriori dettagli.Durante la sua carriera, Jair ha conquistato un palmarès straordinario: quattro campionati italiani e, soprattutto, ha contribuito a portare l’Inter alla vittoria delle sue prime due Coppe dei Campioni negli anni ’60.L’omaggio dell’Inter: “Ha vinto tutto con la Grande Inter”Il club nerazzurro ha voluto ricordare Jair da Costa con un commosso messaggio sui social: “È scomparso Jair. Dayitalianews.com - Addio a Jair da Costa, leggenda della “Grande Inter” Leggi su Dayitalianews.com Lutto nel mondo del calcio: si è spento a 84 anni l’ex campione nerazzurroda, storico attaccante dell’nazionale brasiliana, è morto all’età di 84 anni. L’ex fuoriclasse, protagonista assoluto degli anni d’orosquadra nerazzurra, si è spento a Osasco, nei pressi di San Paolo. La notiziasua scomparsa è stata confermata dalla Confederazione calcistica brasiliana sabato, senza però fornire ulteriori dettagli.Durante la sua carriera,ha conquistato un palmarès straordinario: quattro campionati italiani e, soprattutto, ha contribuito a portare l’alla vittoria delle sue prime due Coppe dei Campioni negli anni ’60.L’omaggio dell’: “Ha vinto tutto con la”Il club nerazzurro ha voluto ricordaredacon un commosso messaggio sui social: “È scomparso

