Spoltore rafforza il collegamento con Pescara | nasce la nuova linea urbana 9S

Spoltore: da lunedì 28 aprile, grazie alla riorganizzazione degli orari da parte di Tua, sarà attiva la nuova linea 9S. Con partenze da Pescara ogni 45 minuti, il servizio vedrà un sensibile miglioramento della frequenza: la storica tratta Pescara-Spoltore, finora considerata suburbana con passaggi ogni 60 minuti, diventa finalmente parte integrante del piano urbano.Un ulteriore cambiamento riguarda il percorso: tutti gli autobus della 9S transiteranno per via Fellini, mentre in precedenza solo una corsa su due seguiva quella direzione. Una scelta che mira a rendere il servizio più regolare e a coprire meglio le esigenze dei residenti.«Siamo orgogliosi di poter annunciare questo risultato», commenta il sindaco Chiara Trulli, «frutto del dialogo costante con Tua e dell’impegno condiviso con il consigliere Bruno Ortense. Leggi su Citypescara.com Importante novità per i cittadini di: da lunedì 28 aprile, grazie alla riorganizzazione degli orari da parte di Tua, sarà attiva la9S. Con partenze daogni 45 minuti, il servizio vedrà un sensibile miglioramento della frequenza: la storica tratta, finora considerata subcon passaggi ogni 60 minuti, diventa finalmente parte integrante del piano urbano.Un ulteriore cambiamento riguarda il percorso: tutti gli autobus della 9S transiteranno per via Fellini, mentre in precedenza solo una corsa su due seguiva quella direzione. Una scelta che mira a rendere il servizio più regolare e a coprire meglio le esigenze dei residenti.«Siamo orgogliosi di poter annunciare questo risultato», commenta il sindaco Chiara Trulli, «frutto del dialogo costante con Tua e dell’impegno condiviso con il consigliere Bruno Ortense.

