Sì abbiamo adorato il brown sugar brunette di Lana Del Rey al Festival Stagecoach

Lana Del Rey ha finalmente dato forma concreta alla sua svolta country, svelando non solo nuova musica, ma anche un'immagine rinnovata. In occasione del suo attesissimo live al Festival Stagecoach, la cantante ha incantato il pubblico con tre brani inediti e un cambiamento di look che ha fatto parlare quanto la sua esibizione: un castano caldo e avvolgente ribattezzato "brown sugar brunette".Lana Del Rey abbraccia il country (e un nuovo colore di capelli) con il suo brown sugar brunetteDietro questa trasformazione c'è la mano esperta di Tracey Cunningham, celebrity colorist e amica di lunga data della cantante. Lana, che molti fan ricordano come bionda naturale, ha nel tempo adottato diverse tonalità di marrone, ma stavolta il cambiamento ha un significato più profondo. Non si tratta solo di estetica: questo colore rappresenta un nuovo capitolo personale e artistico, in linea con le vibrazioni più autentiche e sincere del suo album country in arrivo.

