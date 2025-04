Inter-Roma | i precedenti formazioni dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Roma, si gioca per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.LIVE tutte le notizie della partita tra Inter e Roma (ore 15.00): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altroEcco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:dove e quando si gioca Inter-RomaStadio San Siro di Milano, domenica 27 aprile ore 15.I precedenti di Inter-RomaSono 183 i precedenti: i nerazzurri hanno vinto 79 volte a discapito dei giallorossi che invece hanno ottenuto il successo 50 volte. Inter-news.it - Inter-Roma: i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni Leggi su Inter-news.it , si gioca per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su-News.itle principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 15 allo Stadio Olimpico di. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.LIVEle notizie della partita tra(ore 15.00): probabili, ultime news,, diretta TV, arbitro e molto altroEcco la pagina sempre aggiornata, conle ultime novità (in particolare sulle probabili) e le inprincipali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di-News.it:e quando si giocaStadio San Siro di Milano, domenica 27 aprile ore 15.IdiSono 183 i: i nerazzurri hanno vinto 79 volte a discapito dei giallorossi che invece hanno ottenuto il successo 50 volte.

