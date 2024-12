Ha preso il massimo Laurea e soddisfazione per la figlia della coppia vip più amata della tv

Leggi su Caffeinamagazine.it

Fantastico momento per laviptv, amatissima dal pubblico, infatti si èta dando unaimmensa ai suoi genitori. Papà e mamma famosi hanno ovviamente festeggiato con lei questo traguardo prestigioso e si sono fatti immortalare in una foto meravigliosa. Sorriso contagioso per la ragazza, che aspettava da tempo questo obiettivo.Laviptv ha conseguito dunque questa, ottenendo tra l’altro ildei voti, ovvero 110 e lode. Insieme alla mamma e al papà c’era anche il suo adorato fidanzato, che ha condiviso insieme a lei la gioia del successo. La neota ha semplicemente scritto: “È successo questo” e ha postato una serie di foto.Leggi anche: “Ilaria, sei il mio 110 e lode”. Terzaper lavip: mamma da pochi mesi, ora anche questo traguardoLadell’viptv si ètaI genitoriragazza hanno invece postato questo commento: “Momenti di gloria“, accompagnato da uno spettacolare video post-