Fuego Del Sol | Ho vissuto una bella esperienza in TNA grazie a Ethan Page

“C’è stato un periodo in cui sono stato davvero appassionato dai grandi nomi del business”E’ con queste parole cheDel Sol ha esordito nell’intervista fatta dal Pro Wrestling Culture podcast e rilasciata nella giornata di ieri.Nello specifico,si è espresso sulla sua brevein TNA dove, tra gli altri, ha affrontato i The North, team composto dae Josh Alexander.Del Sol ha commentato positivamente quellaper poi sottolineare di avere ancora contatti con, senza però aver creato le opportunità utili a firmare o avvicinarsi al mondo WWE di NXT.Le sue parole:“E’ stato magnifico ed è stata unaoccasione per stringere un ottimo rapporto cone avere la possibilità di regalare al pubblico dei bei match. Devo molto a lui per questo.