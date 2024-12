Oasport.it - Freestyle, parte la Coppa del Mondo di skicross. Simone Deromedis insegue la costanza di rendimento

Leggi su Oasport.it

Ladel2024-2025 di, disciplina dello sci, scatterà con la tappa di Val Thorens (Francia) in programma dal 10 al 14 dicembre. La massima competizione internazionale itinerante proseguirà poi ad Arosa (Svizzera, 16-17 dicembre) e a San Candido (Italia, 19-21 dicembre), per poi tornare dopo le festività natalizie a Reiteralm (Austria, 14-17 gennaio), preludio agli appuntamenti italiani di Alleghe (21-24 gennaio) e Val di Fassa (6-9 febbraio) intervallati dalla trasferta svizzera di Veysonnaz (30 gennaio-2 febbraio).A seguire gli impegni a Gudauri (Georgia, 26 febbraio-2 marzo) e a Craigleith (Canada, 12-15 marzo) che precederanno i Mondiali, previsti in Engadina (Svizzera) dal 21 al 23 marzo Ladelsi concluderà poi in primavera con la prova di Idre Fjall (Svezia, 28-30 marzo).