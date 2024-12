Metropolitanmagazine.it - Filippo, chi è il “misterioso” compagno di Mietta: “Con lui sono rinata”

Daniela Miglietta, meglio conosciuta come, aveva rivelato ad Oggi è un altro giorno nel 2021 riguardo alla sua situazione sentimentale: “C’è una storia in costruzione,da poco entrata in una love story. Sto con una persona, un uomo che mi piace molto e vediamo ciò che succede”. Nella trasmissione di Serena Bortone annunciava l’inizio di una nuova relazione dopo essersi lasciata alle spalle la fine della precedente liason con Davide Tagliapietra, dopo cinque anni da single. Sulle pagine del Corriere Della Sera aveva dichiarato riguardo il suo attuale status sentimentale: “Meravigliosamente. Dopo la fine del rapporto con il padre di mio figliostata cinque anni da sola, a parte sporadiche frequentazioni fisiche. Non ne volevo più sapere. Ma l’amore quando arriva fa davvero: ptum! E sei fregato“il nuovodiè un uomo lontano dal mondo dello spettacolo con il quale ha dichiarato di avere molte affinità.